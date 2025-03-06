  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Отец Лучкевича – о переходе сына в Динамо: Думаю, что это неожиданно для всех
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Лучкевича – о переходе сына в Динамо: Думаю, что это неожиданно для всех

Премьер-лига

Возможно, это связано с травмой Тымчика

Отец Лучкевича – о переходе сына в Динамо: Думаю, что это неожиданно для всех

fcdynamo.com

Новина українською

Отец Валерия Лучкевича Игорь прокомментировал переход своего сына в киевское "Динамо".

– Как вы, как отец, оцените этот переход Валерия? Как относитесь к нему?

– Для меня это неожиданно. Думаю, что для сына так же, как и для многих болельщиков. Таково стечение обстоятельств.

Как бы там ни было, теперь все в ногах Валерия. Я только горжусь тем, что он перешел в киевское "Динамо". Можно многое рассказывать историй, но скажу, что я всю жизнь болею за киевлян. Поэтому очень горжусь.

– Я правильно понимаю, это предложение от "Динамо" появилось спонтанно и только недавно?

- Как человек, немного поигравший футбол, где-то разбираюсь в нем, я думаю, что это связано с травмой Тимчика. Но говорю – все в руках футболистов. Если Валерка будет играть, воспользуется шансом.

- Не будет ли тяжело Валерию влиться в динамовский коллектив, учитывая, что в этом сезоне он не так много сыграл за "Колос"?

– В первом круге он достаточно играл, я так понимаю. Это уже после перерыва между кругами не играл. А так он не играл не потому, что не мог, а потому, что есть некоторые обстоятельства.

Не думаю, что ему будет трудно влиться, потому что он уже опытный футболист. Тем более, там есть ребята, многих из которых он знает. Потому это не вопрос.

- Если правильно понимаю, у "Колоса" у Валерия были разногласия с клубом, с руководством. Можете как-то прокомментировать это?

- Думаю, здесь лучше спросить у руководства "Колоса". Они вам скажут подробнее, что и как, что там у них происходит.

– Как оцените возможность для Валерия выиграть теперь чемпионат Украины, что может стать самым высоким достижением в его карьере?

– Это не основное. Главное - помогать в команде, в которой бы он ни играл, и выполнять свою работу как можно лучше на своей позиции. Будь то "Динамо" или "Колос" или "Александрия".

По теме
yellow-arrow
В Киеве снова +10. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо
yellow-arrow
Замены Пушича сработали. Шахтер сравнял счет в матче с Кривбассом
Динамо (Киев) Валерий Лучкевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости