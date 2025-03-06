Отец Лучкевича – о переходе сына в Динамо: Думаю, что это неожиданно для всех

Отец Валерия Лучкевича Игорь прокомментировал переход своего сына в киевское "Динамо" .

– Как вы, как отец, оцените этот переход Валерия? Как относитесь к нему?

– Для меня это неожиданно. Думаю, что для сына так же, как и для многих болельщиков. Таково стечение обстоятельств.

Как бы там ни было, теперь все в ногах Валерия. Я только горжусь тем, что он перешел в киевское "Динамо". Можно многое рассказывать историй, но скажу, что я всю жизнь болею за киевлян. Поэтому очень горжусь.

– Я правильно понимаю, это предложение от "Динамо" появилось спонтанно и только недавно?

- Как человек, немного поигравший футбол, где-то разбираюсь в нем, я думаю, что это связано с травмой Тимчика. Но говорю – все в руках футболистов. Если Валерка будет играть, воспользуется шансом.

- Не будет ли тяжело Валерию влиться в динамовский коллектив, учитывая, что в этом сезоне он не так много сыграл за "Колос"?

– В первом круге он достаточно играл, я так понимаю. Это уже после перерыва между кругами не играл. А так он не играл не потому, что не мог, а потому, что есть некоторые обстоятельства.

Не думаю, что ему будет трудно влиться, потому что он уже опытный футболист. Тем более, там есть ребята, многих из которых он знает. Потому это не вопрос.

- Если правильно понимаю, у "Колоса" у Валерия были разногласия с клубом, с руководством. Можете как-то прокомментировать это?

- Думаю, здесь лучше спросить у руководства "Колоса". Они вам скажут подробнее, что и как, что там у них происходит.

– Как оцените возможность для Валерия выиграть теперь чемпионат Украины, что может стать самым высоким достижением в его карьере?

– Это не основное. Главное - помогать в команде, в которой бы он ни играл, и выполнять свою работу как можно лучше на своей позиции. Будь то "Динамо" или "Колос" или "Александрия".