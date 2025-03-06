Премьер-лига
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Так вот неожиданно! Кривбасс вышел вперед в матче с Шахтером
Мендоза открыл счет во втором тайме
Фото: ФК Кривбас
В матче 20-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Кривбасс".
Первый тайм прошел при преимуществе "Шахтера", но закончился вничью 0:0.
А вот после перерыва "Кривбасс" вышел вперед. На 55-й минуте Мендоза обыгрался в стенку с Сосой, убежал от Назарины, и выскочив почти один на один, пробил в ближний угол Ризныку!
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Кривбасс".
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