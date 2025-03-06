Премьер-лига
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Замены Пушича сработали. Шахтер сравнял счет в матче с Кривбассом
Бондаренко забил
Фото: Шахтар
В матче 20-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Кривбасс".
Первый тайм прошел при преимуществе "Шахтера", но закончился вничью 0:0. А вот после перерыва "Кривбасс" довольно неожиданно вышел вперед – забил Мендоза.
Пушич отреагировал и сразу сделал тройную замену, которая сработала. Хорошая атака "горняков" завершилась ударом Бондаренко.
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1:1 на 66-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Кривбасс".
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