На следующей неделе. Зеленский анонсировал встречу Украины и США в Саудовской Аравии

На следующей неделе в Саудовской Аравии встретятся команды Украины и Соединенных Штатов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Очень продуктивный день сегодня в Брюсселе для Украины и всей Европы. Заседание Европейского совета на уровне лидеров. Хорошие встречи с президентом Европейского совета Коштой и президентом Европейской комиссии фон дер Ляйен. Встреча с президентом Франции Макроном, премьер-министром Бельгии де Вевером и канцлером Австрии Штокером на полях саммита. Также провел содержательную встречу с генсеком НАТО Рютте. Успели обсудить много деталей. Благодарен за поддержку всем лидерам", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что представил видение того, что быстрое продвижение к миру возможно.

"Мы вместе с партнерами понимаем, какие шаги способны остановить войну, гарантировать безопасность и обеспечить достойный и длительный мир. Готовим соответствующие практические предложения. В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что рассматриваются такие первоочередные шаги как пролог к более широкому и всеобъемлющему урегулированию. Война должна быть остановлена как можно быстрее, и Украина готова работать 24/7 вместе с партнерами в Америке и Европе ради мира.

"На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем. После того моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", - анонсировал глава государства.