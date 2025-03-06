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Вернидуб: Не дали Шахтеру делать, что они любят и что они хотят
Кривбасс отобрал очки у Шахтера
Фото: Верес
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог матча 20 тура УПЛ с "Шахтером" (1:1).
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- Я ребятам сказал, если мы выйдем с большим желанием, настроем, не будем уступать в борьбе, то свои очки можем взять с любой командой. Главное, не проигрывать борьбу в центре поля и забивать то, что создаем, а не так, как было до этого с "Вересом" и "Ингульцом". Поэтому я благодарю ребят, что они сегодня вышли, действительно бились за каждый мяч, ложились под эти мячи, не давали "Шахтеру" наносить удары, блокировали.
Хороший гол забил наш новичок Мендоза. Сегодня мы заслуживали ничью, ведь очень много борьбы навязали "Шахтеру". Тем самым не дали им спокойно разыгрывать мячи, давить. То есть, что они любят и что они хотят.
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Я хочу выразить соболезнования от клуба, от руководства, от всех ребят людям, которые вчера пострадали в Кривом Роге. Как вы знаете, снова была ракетная атака, многие пострадали - 31 человек ранен, 5 погибших. Поэтому родным и близким соболезнования, держитесь и все равно, я думаю, мы придем к тому, что дождемся какого-нибудь мира и начнем жить так, как мы хотим.
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