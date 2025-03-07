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Ашур: Моментов было на несколько матчей. Во втором тайме с вальяжностью на подсознании начали, потом за это поплатились

Премьер-лига
Обновлено

После пенальти игра не вышла из-под контроля хозяев

Ашур: Моментов было на несколько матчей. Во втором тайме с вальяжностью на подсознании начали, потом за это поплатились

Фото: Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал домашнюю победу над "Черноморцем".

“Надо отдать должное ребятам. Очень энергичный первый тайм, очень содержательный, результативный, мог быть еще более результативным. Главное, что нивелировали подавляющее большинство моментов соперника. Кажется, было только одно продвижение к нашим воротам. Во втором тайме не понравился пенальти и дали чуть больше пространства сопернику. Хорошо, что среагировали после пенальти, нашли свой гол, были еще возможности.

Когда Алексей (прим. – Гуцуляк) прилетел, я не знаю, как мяч не оказался в воротах, это нереально, значит на следующую игру оставил. Наконец, Леша отличился, все этого ждали, это тоже положительное событие. Моментов было на несколько матчей, главное, чтобы эти отложенные голы нашли свое место на табло в следующих матчах”.

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“Во втором тайме с вальяжностью на подсознании начали, потом за это поплатились. Это понимание для нас, что мы не можем давать такие шансы. Соперник делает свое дело, но все было в наших руках. Хорошо, что реакция была соответствующей и нашли возможность зафиксировать победный счет.

Это возвращение после зимней паузы, не супер старт. Надо было добраться до этого момента, где будет больше положительного, больше целостного и того, что мы хотим видеть. Люди приходят, болеют за каждого из ребят. Сейчас мы находимся в неплохом моменте с точки зрения построенного фундамента. Но может происходить все что угодно”, – отметил специалист.

11 марта "волки" посетят "Верес".

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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