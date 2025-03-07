Ашур: Моментов было на несколько матчей. Во втором тайме с вальяжностью на подсознании начали, потом за это поплатились

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал домашнюю победу над "Черноморцем".

“Надо отдать должное ребятам. Очень энергичный первый тайм, очень содержательный, результативный, мог быть еще более результативным. Главное, что нивелировали подавляющее большинство моментов соперника. Кажется, было только одно продвижение к нашим воротам. Во втором тайме не понравился пенальти и дали чуть больше пространства сопернику. Хорошо, что среагировали после пенальти, нашли свой гол, были еще возможности.

Когда Алексей (прим. – Гуцуляк) прилетел, я не знаю, как мяч не оказался в воротах, это нереально, значит на следующую игру оставил. Наконец, Леша отличился, все этого ждали, это тоже положительное событие. Моментов было на несколько матчей, главное, чтобы эти отложенные голы нашли свое место на табло в следующих матчах”.