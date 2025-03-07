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Бабич: Только мы ошибались, нас сразу наказывали. Это такой путь, его нужно пройти
Наставник моряков кратко прокомментировал игру в Житомире
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Черноморца" в эфире УПЛ ТБ объяснил причины поражения от "Полесья" (1:3) в матче 20 тура чемпионата Украины.
“Провалили первую половину. В первую очередь начало матча. Было видно, что ребята очень нервничают. Многих ошибок допустили в первые 15 минут. Затем немного выровняли игру. После перерыва перестроились на другую схему и стали играть более агрессивно, создавали моменты".
“Но класс команд, возраст команды сказывается. Только мы ошибались, нас сразу наказывали. Это такой путь, его нужно пройти. Молодая команда, молодая защита у нас. Конечно, нам нужно учиться, как играет тот же Чоботенко в "Полесье", – сказал руководитель "моряков".
16 марта "черно-синие" будут играть против "Ингульца".
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