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Бабич: Только мы ошибались, нас сразу наказывали. Это такой путь, его нужно пройти

Премьер-лига
Обновлено

Наставник моряков кратко прокомментировал игру в Житомире

Бабич: Только мы ошибались, нас сразу наказывали. Это такой путь, его нужно пройти

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" в эфире УПЛ ТБ объяснил причины поражения от "Полесья" (1:3) в матче 20 тура чемпионата Украины.

“Провалили первую половину. В первую очередь начало матча. Было видно, что ребята очень нервничают. Многих ошибок допустили в первые 15 минут. Затем немного выровняли игру. После перерыва перестроились на другую схему и стали играть более агрессивно, создавали моменты".

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“Но класс команд, возраст команды сказывается. Только мы ошибались, нас сразу наказывали. Это такой путь, его нужно пройти. Молодая команда, молодая защита у нас. Конечно, нам нужно учиться, как играет тот же Чоботенко в "Полесье", – сказал руководитель "моряков".

16 марта "черно-синие" будут играть против "Ингульца".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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