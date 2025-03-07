"Пока у нас будут такого качества поля…": Лупашко раскритиковал инфраструктуру клубов УПЛ

Владислав Лупашко ответил на вопросы журналистов после игры с "Ворсклой" (0:0).

“Я не увидел качества игры. Очень не хочется об этом говорить и к этому возвращаться. Мы должны на пресс-конференции разговаривать сугубо об игре, но пока у нас будут такого качества поля, мы будем об этом говорить и будет жить термин "весенний футбол". Это не способствует развитию.

Клубам нужно думать о том, что следует развивать инфраструктуру. И команды, выходящие из Первой лиги, должны развивать инфраструктуру, а уже потом спортивный результат. Так же, как и команды, уже много времени играющие в УПЛ. Мы должны все это подтягивать и тогда мы будем развивать качество игры и молодых игроков”.