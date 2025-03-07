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"Пока у нас будут такого качества поля…": Лупашко раскритиковал инфраструктуру клубов УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Тренер акцентирует внимание на развитии условий до результатов

"Пока у нас будут такого качества поля…": Лупашко раскритиковал инфраструктуру клубов УПЛ

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Владислав Лупашко ответил на вопросы журналистов после игры с "Ворсклой" (0:0).

“Я не увидел качества игры. Очень не хочется об этом говорить и к этому возвращаться. Мы должны на пресс-конференции разговаривать сугубо об игре, но пока у нас будут такого качества поля, мы будем об этом говорить и будет жить термин "весенний футбол". Это не способствует развитию.

Клубам нужно думать о том, что следует развивать инфраструктуру. И команды, выходящие из Первой лиги, должны развивать инфраструктуру, а уже потом спортивный результат. Так же, как и команды, уже много времени играющие в УПЛ. Мы должны все это подтягивать и тогда мы будем развивать качество игры и молодых игроков”.

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“Олег Очеретько позавчера получил повреждение. Мы колебались брать ли его в Полтаву и ставить в стартовый состав. Однако видим, что большое количество игроков стартового состава пропускало игру, поэтому мы хотели благодаря Олегу сделать баланс. Необычная ситуация, когда значительная группа основных игроков пропускает игру. Мы проигрывали много борьбы. У нас вышли на замену игроки, маленькие ростом. Эти футболисты должны создавать моменты снизу.

И мы видели, сколько было брака у Шаха не потому, что он плохо контролирует мяч, а потому, что Артур коленями вел мяч. Также Квасница разворачивается, мяч подпрыгивает – аут. Мы хотели играть низом, впрочем, был технический брак. А "Ворскла" выпускала силовых игроков и выигрывала эту борьбу. Мяч снизу не способствовал тому, что мы хотели”, – заявил тренер.

11 марта "львы" будут принимать "Шахтер".

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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