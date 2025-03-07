Ищенко рассказал, как Ворскла справляется без Максимова в тренерской зоне

Помощник главного тренера полтавской "Ворсклы" Николай Ищенко посетил пресс-конференцию после встречи с "Карпатами".

“К сожалению, качество газона не позволило показать тот футбол, который мы хотели. И результат тоже. Моменты есть, но реализовать их не удалось. Вышел типичный весенний футбол: борьба, желание… Качества много не было, плюс сильный ветер не дал нам показать то, на что мы надеялись.

Физическими кондициями мы удовлетворены, провели качественные сборы. Конечно, существуют ошибки, но этому есть объяснение. Опять же качество газона сегодня не позволило бразильцам "Карпат" и нашим техническим игрокам раскрыть свои лучшие качества".