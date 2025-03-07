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Ищенко рассказал, как Ворскла справляется без Максимова в тренерской зоне

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Ищенко рассказал, как Ворскла справляется без Максимова в тренерской зоне

Скриншот: канал УПЛ ТБ на YouTube

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Помощник главного тренера полтавской "Ворсклы" Николай Ищенко посетил пресс-конференцию после встречи с "Карпатами".

“К сожалению, качество газона не позволило показать тот футбол, который мы хотели. И результат тоже. Моменты есть, но реализовать их не удалось. Вышел типичный весенний футбол: борьба, желание… Качества много не было, плюс сильный ветер не дал нам показать то, на что мы надеялись.

Физическими кондициями мы удовлетворены, провели качественные сборы. Конечно, существуют ошибки, но этому есть объяснение. Опять же качество газона сегодня не позволило бразильцам "Карпат" и нашим техническим игрокам раскрыть свои лучшие качества".

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“[Насколько умение Юрия Максимова устраивать “пихач” не хватало?] Это к вам больше вопрос. Нам хватает достаточно (улыбается).

Ранее не выпустили Иеде, поскольку перестроились в два нападающих. Самсон – больше игрок глубины поля, а мы хотели играть в два форварда. Сначала были Салабай и Кулач, а затем Ндукве вышел вторым нападающим. Мы были на связи с главным тренером. Это только он решает, когда и кого выпускать. Мы только можем следовать его советам”, – подчеркнул помощник тренера.

15 марта "Ворскла" сыграет во Львове против "Руха".

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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