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Григорчук: Недовольны счетом. Могли надеяться на победу с Динамо, были возможности забить еще

Премьер-лига

Первый тайм помешал добиться лучшего результата

Григорчук: Недовольны счетом. Могли надеяться на победу с Динамо, были возможности забить еще

Фото: ФК ЛНЗ

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Главный тренер ЛНЗ в эфире УПЛ ТБ рассказал о поражении от "Динамо" (1:2).

“Совершенно очевидно, что чисто психологически мы должны выйти на такой уровень, чтобы мы с первой секунды матчей с топ-клубом, как “Динамо”, должны играть. Играть в своем стиле. Стараться добиваться футбола, который мы хотим видеть в нашем исполнении: создавать большее давление на соперника, больше быть с мячом, контролировать игру. Мы этого хотим достичь, но в первом тайме из-за психологии нам это не уладилось”.

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“Второй тайм был другим. Думаю, мы недовольны счетом, с которым закончилась игра. В перерыве большую часть времени общались о том, чтобы мы просто играли в футбол, были на позитиве. Должны где-то засмеяться, жить. Больше креатива. Нам удалось во втором тайме. Наверное, следует говорить о реализации. У нас была возможность забить еще мячи. Думаю, мы могли надеяться и на победу", – считает Роман Григорчук.

16 марта черкасский коллектив будет принимать "Колос".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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