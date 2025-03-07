Пушич: В таблице ничего не изменилось. Поле было ужасным. И в таких условиях мы отлично выступили

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал ничью с "Кривбассом".

“В таблице снова ничего не изменилось. Мы сыграли хороший матч в трудных условиях. Поле было ужасным. И в таких условиях мы отлично выступили: создали много ситуаций, чтобы забить, немало моментов и заслуживали победить. Но иногда такое случается, если ты не реализуешь возможность. У соперника на самом деле был один момент, который возник из ничего. Я считаю, что мы полностью контролировали игру, были единственной командой, которая пыталась играть и победить. К сожалению, футбол – иногда несправедливая игра, и мы это увидели. Возможно, нам нужно гораздо лучше действовать в последней части атаки. Всё равно я не могу жаловаться на мою команду.

Мы очень много раз выходили на хорошие позиции для завершения и доминировали в игре. Мы очень хорошо строили атаку. Но когда ты заходишь на последнюю треть, на этом поле не так легко принимать лучшие решения. Надо, чтобы мяч двигался хорошо, не отскакивал. Команда, которая обороняется, имеет преимущество, потому что поле работает в их пользу. Но я не использую это как оправдание. Остальные детали игры были на очень высоком уровне. Ребята сделали все возможное, вложили много энергии, очень усердно работали, поддерживали дисциплину. У нас был один плохой момент во втором тайме, этого не должно было произойти. Ты не всегда получаешь того, чего заслуживаешь”.