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Пушич: В таблице ничего не изменилось. Поле было ужасным. И в таких условиях мы отлично выступили
О – оптимизм
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал ничью с "Кривбассом".
“В таблице снова ничего не изменилось. Мы сыграли хороший матч в трудных условиях. Поле было ужасным. И в таких условиях мы отлично выступили: создали много ситуаций, чтобы забить, немало моментов и заслуживали победить. Но иногда такое случается, если ты не реализуешь возможность. У соперника на самом деле был один момент, который возник из ничего. Я считаю, что мы полностью контролировали игру, были единственной командой, которая пыталась играть и победить. К сожалению, футбол – иногда несправедливая игра, и мы это увидели. Возможно, нам нужно гораздо лучше действовать в последней части атаки. Всё равно я не могу жаловаться на мою команду.
Мы очень много раз выходили на хорошие позиции для завершения и доминировали в игре. Мы очень хорошо строили атаку. Но когда ты заходишь на последнюю треть, на этом поле не так легко принимать лучшие решения. Надо, чтобы мяч двигался хорошо, не отскакивал. Команда, которая обороняется, имеет преимущество, потому что поле работает в их пользу. Но я не использую это как оправдание. Остальные детали игры были на очень высоком уровне. Ребята сделали все возможное, вложили много энергии, очень усердно работали, поддерживали дисциплину. У нас был один плохой момент во втором тайме, этого не должно было произойти. Ты не всегда получаешь того, чего заслуживаешь”.
“Реализация отображает твое индивидуальное состояние, твой выбор, который ты сделал в подходящий момент. Это то, что игрок имеет или нет в определенный момент. С заменами мы перешли в атакующую игру, кажется, в определенный момент у нас были только один или два защитника на поле. Мы действительно попробовали все, чтобы забить или создать лучшие моменты. Иногда на этом поле требуется некоторая удача и должное состояние игрока в последней части – это то, что делает разницу. Нам этого не хватило.
В прошлый раз Назарина показал довольно неплохую игру. Ему чуть-чуть не повезло с ударами издалека, которыми он отличается. Егор упорно работал и создал много моментов, особенно в заключительной части. Я поставил его на позицию центрального защитника вместо привычной для него. У меня на это иной взгляд. Но он полностью справился с этой ролью. Егор очень ценный для нас игрок, мне давно известно. Сейчас пришло время показать свои качества. Думаю, он хорошо поработал”, – отметил специалист.
11 марта "горняки" будут играть против "Карпат".
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