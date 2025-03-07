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Ашур – о конкуренции и кадровых вопросах: Все что угодно может быть. И все может очень быстро меняться
Тренер побуждает к борьбе за место на поле
polissyafc.com
Имад Ашур ответил на вопросы журналистов после матча с "Черноморцем".
“Даниил Бескоровайный пытается добраться до формы, которая будет позволять ему существенно большее время. На поле он рвется как бешеный. Как раз была хорошая возможность – Руслан (прим. – Бабенко) вернулся в общую группу буквально 4 дня назад. В этот момент использовали возможность, чтобы безопаснее довести до конца последние минуты.
Для Даниила было идеально выйти и отразить все старания соперника, несколько раз он принял участие в них. Я очень рад его возвращению. Конечно, все ожидали, что это возвращение будет немного другим, но на сборах травма немного дала о себе знать. Я думаю, все должны быть рады, и Даниил рад, и в болельщики, я слышал, как они его приветствовали с возвращением на поле”.
“От матча к матчу каждому придется конкурировать за позицию. Но мы видели на примере первой части сезона, что эта головная боль потом может смениться другой. Все что угодно может быть, я ребятам постоянно говорю, что это конкуренция, надо конкурировать, нужно за свое место бороться. Для этого нужно работать над своими индивидуальными требованиями, чтобы улучшаться.
И все может очень быстро меняться. Тот же Матич в первой половине сезона – это яркий пример. Сейчас он конкурирует, дерется за свое место, но эта конкуренция, она здорова. Это очень приятная головная боль, но хочется, чтобы все ребята понимали, что ситуация должна быть максимально объективной и справедливой. Не все могут быть с этим согласны, но есть ли что-то максимально объективное в нашей жизни, все равно кто-то должен принимать решение", – считает наставник.
"Волки" набрали 34 очка и занимают 4 место.
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