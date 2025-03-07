Ашур – о конкуренции и кадровых вопросах: Все что угодно может быть. И все может очень быстро меняться

Имад Ашур ответил на вопросы журналистов после матча с "Черноморцем".

“Даниил Бескоровайный пытается добраться до формы, которая будет позволять ему существенно большее время. На поле он рвется как бешеный. Как раз была хорошая возможность – Руслан (прим. – Бабенко) вернулся в общую группу буквально 4 дня назад. В этот момент использовали возможность, чтобы безопаснее довести до конца последние минуты.

Для Даниила было идеально выйти и отразить все старания соперника, несколько раз он принял участие в них. Я очень рад его возвращению. Конечно, все ожидали, что это возвращение будет немного другим, но на сборах травма немного дала о себе знать. Я думаю, все должны быть рады, и Даниил рад, и в болельщики, я слышал, как они его приветствовали с возвращением на поле”.