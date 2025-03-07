  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Похожий уровень можем демонстрировать": Лупашко провел параллели между АПЛ и УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Похожий уровень можем демонстрировать": Лупашко провел параллели между АПЛ и УПЛ

Премьер-лига

Физические кондиции и выносливость – давняя особенность украинского чемпионата

"Похожий уровень можем демонстрировать": Лупашко провел параллели между АПЛ и УПЛ

Карпати

Новина українською

Владимир Лупашко заявил, что рефери должен меньше фиксировать фолы и давать возможность бороться.

“Наш футбол будет развиваться, когда будет меньше свистков, а судья будет создавать условия, чтобы была борьба. Наши игроки по природе динамичны и физически сильны, они это любят делать. Я не говорю, что мы можем приблизиться к АПЛ, но подобный уровень мы можем демонстрировать. Можем быть сильными и бескомпромиссными, и судья должен содействовать этому. Когда ты не даешь свисток после борьбы, футболист в следующий раз не будет падать, а будет бежать и болельщику будет интересно”.

Читайте такжеЛупашко: Очень ненавижу суржик. Нужно качественно говорить по-украински

“Возникает немало моментов, обострений и атак. И меньше симуляций. Когда игрок несколько раз падает и требует пенальти, то дать ему желтую карточку, и он перестанет это делать и будет бороться. Болельщик может простить ошибку, технический брак, но он никогда не простит, когда человек не искренний и не отдается игре. В любом городе нашей страны все зрители любят, когда игроки дерутся и отдаются за герб, который у них на груди”, – убежден специалист.

"Львы" занимают 6 место в таблице (28 очков).

По теме
yellow-arrow
"Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
yellow-arrow
Ашур – о конкуренции и кадровых вопросах: Все что угодно может быть. И все может очень быстро меняться
yellow-arrow
Пушич: В таблице ничего не изменилось. Поле было ужасным. И в таких условиях мы отлично выступили
Максим Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости