"Похожий уровень можем демонстрировать": Лупашко провел параллели между АПЛ и УПЛ

Владимир Лупашко заявил, что рефери должен меньше фиксировать фолы и давать возможность бороться.

“Наш футбол будет развиваться, когда будет меньше свистков, а судья будет создавать условия, чтобы была борьба. Наши игроки по природе динамичны и физически сильны, они это любят делать. Я не говорю, что мы можем приблизиться к АПЛ, но подобный уровень мы можем демонстрировать. Можем быть сильными и бескомпромиссными, и судья должен содействовать этому. Когда ты не даешь свисток после борьбы, футболист в следующий раз не будет падать, а будет бежать и болельщику будет интересно”.

“Возникает немало моментов, обострений и атак. И меньше симуляций. Когда игрок несколько раз падает и требует пенальти, то дать ему желтую карточку, и он перестанет это делать и будет бороться. Болельщик может простить ошибку, технический брак, но он никогда не простит, когда человек не искренний и не отдается игре. В любом городе нашей страны все зрители любят, когда игроки дерутся и отдаются за герб, который у них на груди”, – убежден специалист.

"Львы" занимают 6 место в таблице (28 очков).