"Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги

Марино Пушич считает, что состояние поля помешало обыграть "Кривбасс".

“Фантастическая атмосфера! Когда я услышал, что пришло столько людей, я был очень счастлив. Потому что футбол – это об эмоциях, болельщиках, и мы играем в футбол для болельщиков. Надеюсь, что в ближайшем будущем на стадионе будет много людей, потому что на самом деле футбол без людей – не футбол. Нам всем нужны зрители на стадионе, эти эмоции, шум, задор – это то, что делает футбол особенным. Мы это ощутили сегодня.

Я не из тех, кто жалуется или ищет оправдание. Иначе я бы не приехал в Украину. Но есть одна очень важная вещь, и я говорю это в контексте развития футбола в Украине: футбольное поле – это основа для прогресса, основа для качественного футбола. В бывшей Югославии у нас не было топовых полей, с этим была тоже катастрофа. Для юношеского футбола это еще может сработать, но когда речь идет о профессиональном уровне, о команде, которая ведет игру и постоянно атакует, приходится иметь дело с таким качеством поля, а вдобавок – с соперниками, которые выстраивают очень низкую защиту”.