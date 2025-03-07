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"Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги

Премьер-лига

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"Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марино Пушич считает, что состояние поля помешало обыграть "Кривбасс".

“Фантастическая атмосфера! Когда я услышал, что пришло столько людей, я был очень счастлив. Потому что футбол – это об эмоциях, болельщиках, и мы играем в футбол для болельщиков. Надеюсь, что в ближайшем будущем на стадионе будет много людей, потому что на самом деле футбол без людей – не футбол. Нам всем нужны зрители на стадионе, эти эмоции, шум, задор – это то, что делает футбол особенным. Мы это ощутили сегодня.

Я не из тех, кто жалуется или ищет оправдание. Иначе я бы не приехал в Украину. Но есть одна очень важная вещь, и я говорю это в контексте развития футбола в Украине: футбольное поле – это основа для прогресса, основа для качественного футбола. В бывшей Югославии у нас не было топовых полей, с этим была тоже катастрофа. Для юношеского футбола это еще может сработать, но когда речь идет о профессиональном уровне, о команде, которая ведет игру и постоянно атакует, приходится иметь дело с таким качеством поля, а вдобавок – с соперниками, которые выстраивают очень низкую защиту”.

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"Это всегда неблагоприятные условия для команды, которая пытается что-то создать. Игроки постоянно скользят, когда меняют направление. Эта ситуация уже длится достаточно долго. Очень плохое поле. Повторюсь, иметь хорошие поля важно для украинского футбола. Я это увидел в Киеве, Житомире и Ровно – и все, только три, больше не увидел. Одно поле хуже другого, но это, по моему мнению, одно из самых плохих в стране.

Если учитывать нынешние обстоятельства, надо радоваться, что мы вообще можем играть. Сейчас есть много вещей важнее футбола. Но если говорить о футболе, прогрессе и условиях, которые необходимо развивать в инфраструктуре, то клубам и федерации стоит над этим подумать и обсудить в будущем ради украинского футбола. Я говорю не только о нас, а вообще”, – отметил наставник “горняков”.

"Шахтер" набрал 40 очков после игры с "Кривбассом".

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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