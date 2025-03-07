Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал ничью с "Кривбассом" (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.

- Артем, матчи с "Кривбассом" не являются простыми, и этот не стал исключением. Проанализируй игру.

- Сложный и принципиальный соперник, с которым всегда тяжело играть. Создали много моментов, но не реализовали их, за что поплатились важными зачетными баллами.

- Первым в этом матче забил именно "Кривбасс". В чем причина пропущенного гола?

- Я не знаю, сложно сказать сразу. Нужно детально анализировать. Мы не позволили "Кривбассу" создать много моментов, но им хватило этого, чтобы забить гол.

- На 65-й минуте ты вышел на поле, а уже на 67-й реализовал возможность. Что скажешь об этом?

- Очень счастлив, что смог отличиться. Важный гол для меня. Моя задача - выходить на поле, делать разницу, забивать и отдавать голевые передачи. Рад, что забил, но немного расстроен, что не смог отличиться во второй раз.

- Почему "Шахтеру" не удавалось забить до 67-й минуты?

- Сложно сказать. Создали много моментов, но не реализовали их. Трудно ответить, поскольку, как видите, чтобы забить один мяч, нужно создать немало возможностей. Нужно работать над реализацией, только так.

- Отсюда возникает вопрос: является ли ничья справедливым результатом матча?

- Хочу сказать, что мы заслуживали победу, но это футбол, он жесток. Ничья 1:1, и с одним баллом двигаемся дальше.

- Этот ничейный результат для "Шахтера" уже сейчас является потерей важных очков? Или пока еще рано об этом говорить?

- Мы осознавали цену этих зачетных баллов и насколько они важны для нас, но в очередной раз усложнили себе жизнь. Теперь, думаю, почти нет права на ошибку, поэтому надо побеждать в каждом туре.

- Впереди игра с "Карпатами". Какие выводы следует сделать после этого поединка и каких ошибок нельзя допустить в следующем?

- Не сказал бы, что сегодня были какие-то ошибки, которые не позволили нам победить. Да, не хватило реализации, однако если брать игру в целом, то матч был достаточно хорошего уровня. Как я уже говорил, футбол бывает жестоким, и именно эта жестокость сыграла с нами злую шутку. На "Карпаты" нужно настраиваться, потому что нет права на ошибку и нам необходимы три очка, - сказал Бондаренко.