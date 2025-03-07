  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку

Премьер-лига

Артем Бондаренко прокомментировал ничью с "Кривбассом"

Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал ничью с "Кривбассом" (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.

- Артем, матчи с "Кривбассом" не являются простыми, и этот не стал исключением. Проанализируй игру.

- Сложный и принципиальный соперник, с которым всегда тяжело играть. Создали много моментов, но не реализовали их, за что поплатились важными зачетными баллами.

Читайте такжеУПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо

- Первым в этом матче забил именно "Кривбасс". В чем причина пропущенного гола?

- Я не знаю, сложно сказать сразу. Нужно детально анализировать. Мы не позволили "Кривбассу" создать много моментов, но им хватило этого, чтобы забить гол.

- На 65-й минуте ты вышел на поле, а уже на 67-й реализовал возможность. Что скажешь об этом?

- Очень счастлив, что смог отличиться. Важный гол для меня. Моя задача - выходить на поле, делать разницу, забивать и отдавать голевые передачи. Рад, что забил, но немного расстроен, что не смог отличиться во второй раз.

- Почему "Шахтеру" не удавалось забить до 67-й минуты?

- Сложно сказать. Создали много моментов, но не реализовали их. Трудно ответить, поскольку, как видите, чтобы забить один мяч, нужно создать немало возможностей. Нужно работать над реализацией, только так.

- Отсюда возникает вопрос: является ли ничья справедливым результатом матча?

- Хочу сказать, что мы заслуживали победу, но это футбол, он жесток. Ничья 1:1, и с одним баллом двигаемся дальше.

- Этот ничейный результат для "Шахтера" уже сейчас является потерей важных очков? Или пока еще рано об этом говорить?

- Мы осознавали цену этих зачетных баллов и насколько они важны для нас, но в очередной раз усложнили себе жизнь. Теперь, думаю, почти нет права на ошибку, поэтому надо побеждать в каждом туре.

- Впереди игра с "Карпатами". Какие выводы следует сделать после этого поединка и каких ошибок нельзя допустить в следующем?

- Не сказал бы, что сегодня были какие-то ошибки, которые не позволили нам победить. Да, не хватило реализации, однако если брать игру в целом, то матч был достаточно хорошего уровня. Как я уже говорил, футбол бывает жестоким, и именно эта жестокость сыграла с нами злую шутку. На "Карпаты" нужно настраиваться, потому что нет права на ошибку и нам необходимы три очка, - сказал Бондаренко.

По теме
yellow-arrow
Защитник Руха перед игрой с Ингульцом: Мы заряжены на положительный результат
yellow-arrow
Заря – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
Колос - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
07.03.2025 в 08:46
вчера это бревно забило.теперь будет дурковать на поле в следующих играх
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
aleks68
07.03.2025 в 08:46
вчера это бревно забило.теперь будет дурковать на поле в следующих играх
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости