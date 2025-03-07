Левый Берег - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Левый Берег" в рамках 20-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Вересом".

"Аисты" в минувшем туре победили "Черноморец" (1:0), а ровенчане обыграли "Колос" (2:1).

Игра начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур. 07.03.2025

Киевская область, "Левый Берег"

"Левый Берег" 13:00 "Верес"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ