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Левый Берег - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"

Новина українською

"Левый Берег" в рамках 20-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Вересом".

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"Аисты" в минувшем туре победили "Черноморец" (1:0), а ровенчане обыграли "Колос" (2:1).

Игра начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур. 07.03.2025
Киевская область, "Левый Берег"
"Левый Берег" 13:00 "Верес"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча Левый Берег - Верес
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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