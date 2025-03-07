"Хочу доказать, что готов остаться". Лучкевич озвучил свою цель в Динамо

Новичок "Динамо" Валерий Лучкевич поделился первыми эмоциями после подписания контракта с киевским клубом.

- Большое спасибо за поздравления. Вариант с этим переходом появился вчера, после слов агента, что меня хочет "Динамо" Киев, я дальше уже ничего не слушал. Просто сказал "да", и все решилось очень быстро.

- Вы долго не играли в основе, как оцениваете свои физические кондиции, сможете ли выиграть конкуренцию?

- К счастью, я уже опытный футболист, конечно, нужно будет немного времени, чтобы вернуть 100% кондиции. Но это займет не так много времени, потому что я уже хорошо знаю свой организм и жду - не дождусь уже первой тренировки.

- Сейчас у "Динамо" непростой календарь, много выездных матчей, команда борется за чемпионство...

- Конечно, у "Динамо" других задач нет - только чемпионство. Не помню, чтобы когда-то было иначе. С детства знаю, что "Динамо" всегда чемпион.

- Ваш контракт пока что краткосрочный. Какие цели перед собой ставите и какие планы имеете на будущее?

- У меня задача за этот период показать и доказать руководству и тренерскому штабу, что я готов здесь остаться, конкурировать и помогать команде бороться за титул.

- Внимательно наблюдали за выступлениями "Динамо" в последнее время?

- Конечно. "Динамо" - это гранд украинского футбола, поэтому за ним всегда внимательно следил и болел. Плюс "Динамо" выступало в еврокубках, поэтому матчи всегда смотрел.

- Вы знакомы с кем-то из игроков "бело-синих"?

- Да, со многими. С некоторыми играл вместе, в частности, с Пихаленком, Рубчинским, Дубинчаком. Бражко - вообще мой земляк. В общем всех ребят хорошо знаю, поэтому долго знакомиться не нужно, - резюмировал Лучкевич.