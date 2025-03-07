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Колос - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександрія

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В пятницу, 7 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Колос" примет "Александрию".

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Ковалевцы с 18 пунктами идут на 12-й строчке. "Горожане" занимают 2-е место, набрав 41 пункт.

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур. 07.03.2025
Ковалевка, "Колос"
"Колос" 15:30 "Александрия"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча Колос - Александрия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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