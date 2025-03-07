Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Олександрія
В пятницу, 7 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Колос" примет "Александрию".
Ковалевцы с 18 пунктами идут на 12-й строчке. "Горожане" занимают 2-е место, набрав 41 пункт.
Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 20-й тур. 07.03.2025
Ковалевка, "Колос"
"Колос" 15:30 "Александрия"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
Популярное сейчас
- Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
- 12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе отстранен из-за допинга
- Ига Швёнтек: Возможно, из-за Фонсеки начну смотреть больше матчей ATP
- Риццоли разобрал скандальный пенальти на 90+4 минуте матча Верес - Колос
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ