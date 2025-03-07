Колос - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В пятницу, 7 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Колос" примет "Александрию".

Ковалевцы с 18 пунктами идут на 12-й строчке. "Горожане" занимают 2-е место, набрав 41 пункт.

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 20-й тур. 07.03.2025

Ковалевка, "Колос"

"Колос" 15:30 "Александрия"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ