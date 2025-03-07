Защитник Руха перед игрой с Ингульцом: Мы заряжены на положительный результат

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о подготовке команды к матчу с "Ингульцом".

"Постепенно восстановились после предыдущего матча с "Зарей" и активно готовимся к игре с "Ингульцом". Стоит забывать о прошлых результатах и неважно, это победа или поражение, ведь всегда следует концентрироваться на предстоящей игре.

"Ингулец" имеет очень крепкий характер. Это команда, которая бьется до конца. У них много молодых футболистов, которые хотят себя проявить. В целом это сбалансированный коллектив и нас ждет непростой матч. В этом поединке важным будет каждый эпизод, поэтому надо быть готовыми к боевой игре. У "Руха" хорошее настроение и мы заряжены на положительный результат.

Конечно, всегда приятно играть дома и чувствовать поддержку болельщиков. Ждем зрителей в субботу на трибунах, чтобы они болели за нас, а мы постараемся порадовать их качественным футболом и хорошим результатом", - приводит слова Дидыка пресс-служба клуба.