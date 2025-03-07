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Заря – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Заря – Оболонь: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: Оболонь

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды выполняют разные задачи в турнирной таблице. "Заря" находится на 8-й строчке и, при удачной игре в дальнейшем, потенциально может претендовать на еврокубковую 4-ю позицию. "Оболонь" отчаянно борется за выживание и успехи команды в последних матчах способствуют ее движению вверх в турнирной таблице.

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Поединок двадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Оболонь" состоится в пятницу, 7 марта 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Трансляція матчу Зоря - Оболонь
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