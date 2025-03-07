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Вингер Сантоса направляется в Киев для подписания контракта с Динамо

Премьер-лига

Сделка почти завершена

Вингер Сантоса направляется в Киев для подписания контракта с Динамо

фото из свободных источников

Новина українською

Вингер "Сантоса" Мигелито близок к переходу в "Динамо".

20-летний боливиец направляется в Киев, где вскоре подпишет контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, трансфер будет оформлен на условиях аренды с правом выкупа. Ожидается, что Мигелито прибудет в столицу Украины уже сегодня или завтра. Сделка оценивается на 99%.

Напомним, накануне "Динамо" объявило о подписании экс-игрока "Колоса" Валерия Лучкевича.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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