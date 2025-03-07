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Вингер Сантоса направляется в Киев для подписания контракта с Динамо
Сделка почти завершена
фото из свободных источников
Вингер "Сантоса" Мигелито близок к переходу в "Динамо".
20-летний боливиец направляется в Киев, где вскоре подпишет контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, трансфер будет оформлен на условиях аренды с правом выкупа. Ожидается, что Мигелито прибудет в столицу Украины уже сегодня или завтра. Сделка оценивается на 99%.
Напомним, накануне "Динамо" объявило о подписании экс-игрока "Колоса" Валерия Лучкевича.
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