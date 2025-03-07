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"Ингулец - непростая команда". Карабин высказался о сопернике накануне очной встречи

Премьер-лига

Форвард "Руха" - о подготовке команды к матчу с "Ингульцом"

"Ингулец - непростая команда". Карабин высказался о сопернике накануне очной встречи

Фото: ФК Рух

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Нападающий "Руха" Ярослав Карабин рассказал о настроении команды перед матчем с "Ингульцом".

"После визита в Киев у команды было неприятное настроение, ведь матч с "Зарей" сложился не так, как мы хотели. "Рух" имел много возможностей забить и по меньшей мере сыграть вничью, а даже и выиграть тот матч. Впрочем, команда не реализовала свои моменты и проиграла эту игру. Это нас не удовлетворяет, поэтому сейчас серьезно готовимся к матчу с "Ингульцом".

Мы хотим показать хорошую игру и надеемся на победу. Сейчас "Ингулец" показывает качественный футбол. Вспоминая матч в первом круге, хоть мы и выиграли 5:0, но первый тайм давался нам довольно нелегко, и лишь во втором тайме "Рух" получил то преимущество в счете.

"Ингулец" тогда показал, что умеет качественно атаковать и создавать моменты. Это непростая команда, которая опасно убегает в контратаки, имеет свой игровой стиль. Нам надо хорошо настроиться на этот поединок, ведь нас ждет непростая игра", - сказал Карабин.

Матч 20-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" состоится в субботу, 8 марта и начнется в 15:30.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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