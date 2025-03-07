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Сарапий: Пропустили необязательный гол от Черноморца
Защитник "Полесья" проанализировал матч с одесским клубом
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Эдуард Сарапий поделился мыслями после победы над "Черноморцем" (3:1) в матче 20-го тура УПЛ.
- Эдуард, показалось, что матч легкий, а какой он был изнутри?
- Изнутри нелегкий, но мы контролировали игру. Поэтому так показалось, что нам игра давалась легко. Замечательный соперник, желаем в дальнейшем побед, но у нас есть свои стремления, свои задачи, поэтому я рад, что мы сегодня победили.
- Счет 3:1, но моментов было создано, мне кажется, еще на несколько поединков вперед.
- Хорошо, что мы забили три, но расстроены тем, что пропустили необязательный гол. При счете 2:1 бывает всякое, может быть рикошет, поэтому гол, который мы пропустили, был не обязателен.
- Гол с пенальти, когда забил Янаков. Насколько это повлияло на настрой? Не боялись играть иначе?
- Нет, мы не боялись. Наверное, наоборот прибавили немного в агрессии и больше наседали на ворота соперника.
- А среди тех моментов, которые могли забить, но не забили, самый яркий который вспоминается, такой что точно должен был залетать?
- Наверное момент Гуцуляка. Мы с ним только что разговаривали, он сказал, что легче было забить чем не забить. Но он забил очень красивый гол, с чем я его и поздравляю.
- А потом в том моменте ворота едва не сломал.
- Ничего страшного его голы еще впереди.
- Присутствие главного тренера сборной Украины сильно мотивирует?
- Мы не знали об этом. Если он видел игру, это хорошо. Пусть приезжает почаще, - сказал Сарапий.
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