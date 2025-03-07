Шахтер договорился о трансфере вингера Атлетико Минейро за 14 млн евро

Вингер "Атлетико Минейро" Алиссон Сантана станет игроком "Шахтера", сообщает Globo Esporte.

Согласно данным источника, сумма трансфера составит 14 млн евро. Также в договоре предусмотрены бонусы. Контракт будет подписан на 5,5 лет.

"Шахтер" выиграл борьбу за бразильца у "Лестера". На данный момент клубы обмениваются документами, чтобы завершить оформление трансфера футболиста до понедельника, когда закроется трансферное окно в Украине

19-летний вингер провел за "Атлетико Минейро" 42 матча, забил четыре гола и выполнил два ассиста. Также недавно вингер играл за Бразилию U-20 на чемпионате Южной Америки. Основная позиция Алиссона - правый вингер.