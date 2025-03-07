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Шахтер договорился о трансфере вингера Атлетико Минейро за 14 млн евро
Пушич получит еще одного новичка
Фото: Pedro Souza/Atlético-MG
Вингер "Атлетико Минейро" Алиссон Сантана станет игроком "Шахтера", сообщает Globo Esporte.
Согласно данным источника, сумма трансфера составит 14 млн евро. Также в договоре предусмотрены бонусы. Контракт будет подписан на 5,5 лет.
"Шахтер" выиграл борьбу за бразильца у "Лестера". На данный момент клубы обмениваются документами, чтобы завершить оформление трансфера футболиста до понедельника, когда закроется трансферное окно в Украине
19-летний вингер провел за "Атлетико Минейро" 42 матча, забил четыре гола и выполнил два ассиста. Также недавно вингер играл за Бразилию U-20 на чемпионате Южной Америки. Основная позиция Алиссона - правый вингер.
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