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Шахтер договорился о трансфере вингера Атлетико Минейро за 14 млн евро

Премьер-лига

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Шахтер договорился о трансфере вингера Атлетико Минейро за 14 млн евро

Фото: Pedro Souza/Atlético-MG

Новина українською

Вингер "Атлетико Минейро" Алиссон Сантана станет игроком "Шахтера", сообщает Globo Esporte.

Согласно данным источника, сумма трансфера составит 14 млн евро. Также в договоре предусмотрены бонусы. Контракт будет подписан на 5,5 лет.

"Шахтер" выиграл борьбу за бразильца у "Лестера". На данный момент клубы обмениваются документами, чтобы завершить оформление трансфера футболиста до понедельника, когда закроется трансферное окно в Украине

19-летний вингер провел за "Атлетико Минейро" 42 матча, забил четыре гола и выполнил два ассиста. Также недавно вингер играл за Бразилию U-20 на чемпионате Южной Америки. Основная позиция Алиссона - правый вингер.

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Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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1 голосов
Источник:
Globo Esporte
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 12:28
сбежит при первом удобном случае. Это если правда.
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0
6
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Комментарии 10
oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 12:28
сбежит при первом удобном случае. Это если правда.
Ответить
0
6
fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 12:31
как твои негры из кривбасса
Ответить
5
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.03.2025 в 12:07
Взамен "Атлетико Минейро" требует Пушича и Срну... с бонусами от их продажи в третий дивизион
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2
0
Море23 (Одесса)
07.03.2025 в 12:17
Лайк
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1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 12:03
Як же добре, що для збіднілого населення підняли плату за/енергію вдвічі !!! Тепер можна тратити мільйони доларів на бразильців... А нафіга нам українці в команді -- хай ідуть воювати !!!
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0
7
fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 12:30
суркисы тоже владельцы облэнерго.и к ним ты вонючая дырявая гнида претензий не имеешь.шахтёр покупает бразильцев,а куда тратит деньги твоя .....суркисня?отправь на фронт своих дырявых "звёзд"типа шляпаренко.и подставь своё фуфло бобику под забором
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4
1
aleks68
07.03.2025 в 11:51
лучше бы ахметов выгнал пушича
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6
1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.03.2025 в 12:08
Такое ощущуение, что Ахметов то ли больше не рУлит...то ли разлюбил...
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2
1
Море23 (Одесса)
07.03.2025 в 12:17
100 процентов
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1
5
fanatSD (донецк)
07.03.2025 в 12:26
тебя падаль лапотная это не касает ся
 
3
1

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