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Микитишин - о 1:1 с Шахтером: Вернидуб сказал, что мы молодцы и верит в нас
Полузащитник "Кривбасса" подвел итоги выездного матча
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в выездном матче 20-го тура УПЛ.
- Артур, чем запомнилась игра?
- Мы боролись и играли в свой футбол. Пытались навязать сопернику нашу игру. Да было тяжело, ведь "Шахтер" - чемпион Украины. Считаю, мы провели отличный матч. Спасибо команде.
- Ты впервые за долгое время сыграл на позиции "десятки". Как себя там чувствовал?
- Тренеры просили действовать агрессивно: прессинговать, бороться, перекрывать передачи "Шахтера". Да, были моменты, чтобы забить. К сожалению, не реализовал. Надеюсь, исправлюсь в следующих играх.
- Довольны одним набранным баллом?
- "Кривбасс" всегда играет на победу. Да, иногда случаются потери очков, но это футбол. Мы всегда отдаемся на поле на все сто и хотим побеждать и радовать результатом наших болельщиков.
- Что сказал Юрий Вернидуб команде после игры?
- Сказал, что мы молодцы. Так и надо получать результат, двигаться дальше. Что верит в нас, что у нас все получится, - сказал Микитишин.
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