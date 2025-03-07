  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "С его приходом Верес ментально изменился в хорошую сторону". Шандрук высказался о капитане команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"С его приходом Верес ментально изменился в хорошую сторону". Шандрук высказался о капитане команды

Премьер-лига

Полезное сотрудничество для обеих сторон

"С его приходом Верес ментально изменился в хорошую сторону". Шандрук высказался о капитане команды

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук отметил положительное влияние на команду капитана Руслана Степанюка, а также зимнего новичка Игоря Харатина.

"Да, он может решать судьбу матчей. Я об этом говорил и не отказываюсь от своих слов. С приходом Руслана мы также ментально изменились в хорошую сторону и мы продолжаем сейчас - пришел Харатин Игорь. Это та же история, что с Русланом - думаю, мы меняемся в лучшую сторону.

Это те игроки, которые знают, как вести себя за пределами поля, на тренировках и в официальных матчах. Это очень важно, особенно для развития наших молодых игроков", - поделился специалист.

Сегодня, 7 марта, "Верес" сыграет в УПЛ против "Левого Берега".

По теме
yellow-arrow
"Бражко нужен для чемпионства". Милевский высказался о хавбеке Динамо
yellow-arrow
Бражко: Ярмоленко для меня является примером из детства
yellow-arrow
Левый Берег - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Олег Шандрук Игорь Харатин Руслан Степанюк Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трендець
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости