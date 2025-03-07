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"С его приходом Верес ментально изменился в хорошую сторону". Шандрук высказался о капитане команды
Полезное сотрудничество для обеих сторон
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук отметил положительное влияние на команду капитана Руслана Степанюка, а также зимнего новичка Игоря Харатина.
"Да, он может решать судьбу матчей. Я об этом говорил и не отказываюсь от своих слов. С приходом Руслана мы также ментально изменились в хорошую сторону и мы продолжаем сейчас - пришел Харатин Игорь. Это та же история, что с Русланом - думаю, мы меняемся в лучшую сторону.
Это те игроки, которые знают, как вести себя за пределами поля, на тренировках и в официальных матчах. Это очень важно, особенно для развития наших молодых игроков", - поделился специалист.
Сегодня, 7 марта, "Верес" сыграет в УПЛ против "Левого Берега".
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