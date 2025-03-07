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Стали известны стартовые составы на матч Левый Берег - Верес
Первый поединок пятницы
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" в рамках 20-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Вересом". Уже стали известны стартовые составы команд.
"Левый берег": Механив, Шаповал, Семенов, Банада, Соколов, Дедух, Косовский, Шастал, Когут М, Синица, Сухоручко,
Запасные: Сташкив, Караващенко, Астахов, Когут И, Приходько, Галас, Войцеховский, Ризнык, Кобзарь, Гереш.
"Верес": Кожухарь, Куция, Чечер, Вовченко, Шевченко Е, Кучеров, Харатин, Шарай, Дахновский, Годя, Гайдучик,
Запасные: Когут Б, Кулик, Данников, Протасевич, Балаба, Смиян, Клец, Баран, Петров, Луан, Степанюк.
Матч начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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