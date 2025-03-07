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Бражко: Ярмоленко для меня является примером из детства

Премьер-лига

Перенимает опыт у старших

Бражко: Ярмоленко для меня является примером из детства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Владимир Бражко рассказал, как ему помогает легендарный украинский футболист.

- Можешь ли ты сейчас подойти к старшим ребятам в команде, посоветоваться, чтобы они тебе что-то подсказали и поддержали?

- Да, конечно, я могу подойти. Обычно, я это делаю, когда есть какие-то проблемы. Подхожу к Андрею Ярмоленко, он для меня является примером с самого детства. Я очень давно слежу за ним. Он может дать совет, который тебе поможет, поэтому я всегда прислушиваюсь к нему. Это очень и очень помогает. Почему именно к нему? Он прошел много. Он играл за "Боруссию Д", "Вест Хэм", провел много игр за сборную Украины. С 19 лет, если я не ошибаюсь, он играет за сборную. У него много опыта, поэтому он знает, как лучше быть в той или иной ситуации.

- Помнишь, возможно, какой-то совет, который он тебе дал, который запомнился больше всего?

- Наверное, не злиться на ситуацию. Сделать от себя все зависящее, а все остальное будет.

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Добавим, что в этом сезоне 23-летний Владимир Бражко провел 28 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 ассиста. Недавно украинец продлил контракт с "бело-синими" до лета 2029 года.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
GG.Спорт
Опубликовал: Андрей Журба
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