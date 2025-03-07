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УПЛ. Левый Берег - Верес 2:0. Киевляне с шедевром Шастала прерывают победную серию команды Шандрука

Премьер-лига
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Стартовая игра дня

УПЛ. Левый Берег - Верес 2:0. Киевляне с шедевром Шастала прерывают победную серию команды Шандрука

Фото: ФК Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Левый Берег" после двух матчей на выезде возвращается на родной стадион. Подопечные Виталия Первака в интригующем противостоянии принимали "Верес". Напомним, что в первом круге киевляне в Ровно победили 3:1.

В прошлом туре "Левый Берег" в стратегически важном матче победил "Черноморец". Три очка позволили "аистам" подняться из зоны переходных матчей. "Верес" в 2025 году очков еще не терял. Подопечные Шандрука победили "Колос" и "Кривбасс".

По сравнению с прошлым туром Виталий Первак сделал одну замену в стартовом составе. Вместо Сиднея играл Николай Когут. У ровенского коллектива состоялась одна вынужденная замена. Вместо дисквалифицированного Гончаренко вышел 20-летний центральный защитник Даниил Чечер.

Игра началась в медленном темпе и ничто не предвещало беды для гостей, но они все же пропустили на 11-й минуте. Синица прошел по левому флангу, и выполнял прострел в штрафную на Сухоручко, но Вовченко прерывая передачу срезал мяч в собственные ворота - 1:0. Фортуна в этом эпизоде улыбнулась хозяевам поля. После гола "аисты" достаточно уверенно играли по счету, а вот у гостей ощущались существенные проблемы с конструктивом. Вертикальный футбол не приносил пользы подопечным Шандрука, ведь защитники киевской команды не ошибались и выигрывали борьбу.

УПЛ. Левый Берег - Верес 2:0. Киевляне с шедевром Шастала прерывают победную серию команды Шандрука - изображение 1

К сожалению, футболисты обеих команд не радовали болельщиков ярким футболом. "Левому Берегу" уже не нужно было рисковать, а вот от "Вереса“ ожидали гораздо большего. Без ударов забить в футболе невозможно. В конце тайма наконец увидели хоть что-то интересное. Шаповал пробивал из-под защитника, но Кожухар среагировал на удар игрока "Левого Берега". Первый тайм завершился со счетом 1:0. "Верес", которому нужно отыгрываться, ничего не смог создать у чужих ворот. Хозяева после забитого традиционно играли от обороны.

УПЛ. Левый Берег - Верес 2:0. Киевляне с шедевром Шастала прерывают победную серию команды Шандрука - изображение 2

Сразу после перерыва взяли мяч под собственный контроль гости, но они не могли пройти организованную защиту соперника. Слишком примитивно играли подопечные Шандрука. На 59-й минуте во втором туре подряд всех снова шокировал Дмитрий Шастал. Кожухар вышел далеко из ворот, и отдавая пас подарил мяч Шасталу, который фактически из центрального круга отправил мяч в сетку - 2:0. Этот гол существенно повлиял на психологическое состояние гостей, которые уже кажется не верили в собственные силы. Сегодня все было на стороне "Левого Берега".

Таким образом, "Левый Берег" дома не проигрывает четвертый матч подряд: две победы и две ничьи. А вот "Верес" впервые в 2025 году теряет очки.

Vbet Лига. 20-й тур

"Левый Берег" - "Верес" 2:0

Голы: Вовченко (11, автогол), Шастал (59)

"Левый Берег": Механив - Соколов, Банада, Семенов, Шаповал - Косовский, Дедух, М. Когут (Войцеховский, 67) - Синица (Ризнык, 86), Сухоручко (Кобзар, 79), Шастал (Галас, 79)

"Верес": Кожухар - Шевченко (Смиян, 75), Вовченко, Чечер, Куция (Протасевич, 75) - Кучеров, Харатин, Дахновский, Шарай (Луан, 46) - Гайдучик, Годя (Степанюк, 46)

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Верес (Ровно) УПЛ Левый берег (Киев)
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Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
07.03.2025 в 14:59
Гравці Вереса вирішили, що вже не вилетять з УПЛ і можна валяти дурака на полі. А може зазвезділись. Важко зрозуміти ухмилку Кожухаря і безпорадність Вереса після другого пропущеного голу.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
07.03.2025 в 14:59
Гравці Вереса вирішили, що вже не вилетять з УПЛ і можна валяти дурака на полі. А може зазвезділись. Важко зрозуміти ухмилку Кожухаря і безпорадність Вереса після другого пропущеного голу.
Ответить
1
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