УПЛ. Левый Берег - Верес 2:0. Киевляне с шедевром Шастала прерывают победную серию команды Шандрука

"Левый Берег" после двух матчей на выезде возвращается на родной стадион. Подопечные Виталия Первака в интригующем противостоянии принимали "Верес". Напомним, что в первом круге киевляне в Ровно победили 3:1.

В прошлом туре "Левый Берег" в стратегически важном матче победил "Черноморец". Три очка позволили "аистам" подняться из зоны переходных матчей. "Верес" в 2025 году очков еще не терял. Подопечные Шандрука победили "Колос" и "Кривбасс".

По сравнению с прошлым туром Виталий Первак сделал одну замену в стартовом составе. Вместо Сиднея играл Николай Когут. У ровенского коллектива состоялась одна вынужденная замена. Вместо дисквалифицированного Гончаренко вышел 20-летний центральный защитник Даниил Чечер.

Игра началась в медленном темпе и ничто не предвещало беды для гостей, но они все же пропустили на 11-й минуте. Синица прошел по левому флангу, и выполнял прострел в штрафную на Сухоручко, но Вовченко прерывая передачу срезал мяч в собственные ворота - 1:0. Фортуна в этом эпизоде улыбнулась хозяевам поля. После гола "аисты" достаточно уверенно играли по счету, а вот у гостей ощущались существенные проблемы с конструктивом. Вертикальный футбол не приносил пользы подопечным Шандрука, ведь защитники киевской команды не ошибались и выигрывали борьбу.

К сожалению, футболисты обеих команд не радовали болельщиков ярким футболом. "Левому Берегу" уже не нужно было рисковать, а вот от "Вереса“ ожидали гораздо большего. Без ударов забить в футболе невозможно. В конце тайма наконец увидели хоть что-то интересное. Шаповал пробивал из-под защитника, но Кожухар среагировал на удар игрока "Левого Берега". Первый тайм завершился со счетом 1:0. "Верес", которому нужно отыгрываться, ничего не смог создать у чужих ворот. Хозяева после забитого традиционно играли от обороны.

Сразу после перерыва взяли мяч под собственный контроль гости, но они не могли пройти организованную защиту соперника. Слишком примитивно играли подопечные Шандрука. На 59-й минуте во втором туре подряд всех снова шокировал Дмитрий Шастал. Кожухар вышел далеко из ворот, и отдавая пас подарил мяч Шасталу, который фактически из центрального круга отправил мяч в сетку - 2:0. Этот гол существенно повлиял на психологическое состояние гостей, которые уже кажется не верили в собственные силы. Сегодня все было на стороне "Левого Берега".

Таким образом, "Левый Берег" дома не проигрывает четвертый матч подряд: две победы и две ничьи. А вот "Верес" впервые в 2025 году теряет очки.

Vbet Лига. 20-й тур

"Левый Берег" - "Верес" 2:0

Голы: Вовченко (11, автогол), Шастал (59)

"Левый Берег": Механив - Соколов, Банада, Семенов, Шаповал - Косовский, Дедух, М. Когут (Войцеховский, 67) - Синица (Ризнык, 86), Сухоручко (Кобзар, 79), Шастал (Галас, 79)

"Верес": Кожухар - Шевченко (Смиян, 75), Вовченко, Чечер, Куция (Протасевич, 75) - Кучеров, Харатин, Дахновский, Шарай (Луан, 46) - Гайдучик, Годя (Степанюк, 46)