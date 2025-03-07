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"Бражко нужен для чемпионства". Милевский высказался о хавбеке Динамо
Милевский считает Бражко лидером киевского клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский высказался о молодом полузащитнике киевского клуба Владимире Бражко.
- Сейчас в "Динамо" сложно найти харизматичного лидера, как Ярмоленко. Кого ты видишь таким в ближайшем будущем?
- Понятно, что это Бражко. Возможно, он уже готов к более сильному чемпионату. Но я также понимаю Игоря Михайловича [Суркиса], который продлил с ним контракт и сказал, что Бражко ему нужен для чемпионства. "Динамо" сейчас нуждается в Бражко, он играет очень важную роль в команде.
- Давай представим, что "Динамо" становится чемпионом, шансы для этого хорошие. Летом Бражко нужно отпускать, ведь было предложение от "Вулверхэмптона"?
- Зависит от того, попадет ли "Динамо" в Лигу чемпионов. Это будет трудно сделать, учитывая, что наш чемпион теперь стартует со второго раунда квалификации. Но если "Динамо" выйдет на групповой этап, то там Бражка можно будет показать и продать за большие деньги, я в этом уверен, - сказал Милевский.
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