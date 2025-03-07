Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хотел, чтобы меня быстрее выпустили на поле". Бражко рассказал о победе над ЛНЗ
Он чувствовал, что может помочь команде
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от победы над черкасским ЛНЗ (2:1) в выездном матче 20-го тура УПЛ.
- Мне не важно, на кого записали этот гол - на меня, или засчитали, как автогол, главное - чтобы команда побеждала. Когда я выхожу на поле, стараюсь делать свою работу качественно, это не всегда получается, на все нужно время, все будет хорошо.
- У вас было несколько моментов, когда вы могли отличиться - было предчувствие, что это удастся?
- Честно говоря, да, что-то такое чувствовал, можно сказать, имел "чуйку" (улыбается). Хотел, чтобы меня уже быстрее выпустили, ведь чувствовал, что смогу сделать результативное действие - забить или отдать голевую передачу. Думал, это произойдет в эпизоде, когда после моей передачи должен был забивать Герреро, но он тогда не использовал возможность. Уже потом ударил сам, был рикошет от защитника - и мяч залетел в ворота. Повторюсь, мне не важно, на кого запишут этот мяч, главное - это победа.
- Почему, по вашему мнению, этот матч получился таким сложным, хотя первый тайм этого не предвещал?
- В первом тайме мы контролировали игру, создали много моментов, но реализовали лишь один из них. А второй тайм начался несколько нервно, мы допускали ошибки на своей половине поля, и это стало стимулом, толчком для ЛНЗ. Хозяева сравняли счет, почувствовали эмоциональный подъем, начали играть один в один, а не отходить. Начались своеобразные качели, и играть уже было сложно. Входить в такую игру со скамейки запасных, бегать туда-сюда трудно.
- Как можете оценить свою форму и физическое состояние? Вы еще не готовы играть полный матч?
- Я хорошо себя чувствую, работаю каждый день - и в зале, и на поле, словом, делаю все, чтобы набрать свою лучшую форму, а выбор уже за тренером.
- Этой победой подняли себе настроение?
- Да, после прошлого поединка с "Ворсклой" оно было, мягко говоря, не очень хорошим, сейчас уже лучше. Будем стараться делать все возможное, чтобы настроение всегда было позитивным, - сказал Бражко.
Популярное сейчас
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Шахтер делает подарок Динамо, победа Полесья, а Довбик и Яремчук без голов. Главные новости за 6 марта
- Пушич: В таблице ничего не изменилось. Поле было ужасным. И в таких условиях мы отлично выступили
- Риццоли разобрал скандальный пенальти на 90+4 минуте матча Верес - Колос
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ