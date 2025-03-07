Символический первый удар по мячу в матче Полесье - Черноморец сделал сын погибшего военнослужащего

Символический первый удар по мячу в матче 20-го тура между "Полесьем" и "Черноморцем" (3:1) сделал Ростислав Ганько, сын погибшего военнослужащего Ганько Виталия Анатольевича, который был верным болельщиком команды.

Проходя службу в составе артиллерийского дивизиона, он был главным наводчиком артиллерийского расчета, за что удостоен наград "Ветеран войны", нагрудного знака 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго и Красного креста Ракетных войск артиллерии. Даже находясь в отпуске, Виталий Анатольевич не пропускал ни одного матча любимой команды. 15 января 2025 года, выполняя боевое задание в Донецкой области, он ценой собственной жизни спас собратьев, погибнув от смертельных ранений в результате поражения FPV-дроном. Вечная память и дань уважения Герою! — говорится в сообщении от клуба в соцсетях.

Перед началом встречи главный тренер "Полесья" Имад Ашур также вручил Ростиславу футболку и шарф команды.

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Напомним, что "Полесье" находится на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.