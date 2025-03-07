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Автогол защитника. Левый Берег вышел вперед в матче с Вересом
Курьезно вышло
nkveres.com
"Левый Берег" повел в счете в домашнем поединке 20-го тура чемпионата Украины против "Вереса". Автоголом отметился защитник "народных" Семен Вовченко.
Полузащитник хозяев Олег Синица прострелил с правого фланга, а Вовченко, в свою очередь, случайно перенаправил мяч в собственные ворота.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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