Автогол защитника. Левый Берег вышел вперед в матче с Вересом

"Левый Берег" повел в счете в домашнем поединке 20-го тура чемпионата Украины против "Вереса". Автоголом отметился защитник "народных" Семен Вовченко.

Полузащитник хозяев Олег Синица прострелил с правого фланга, а Вовченко, в свою очередь, случайно перенаправил мяч в собственные ворота.