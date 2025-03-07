УПЛ. Колос - Александрия 0:1. Третье подряд поражение коллектива из Ковалевки

Интригующее противостояние ожидало болельщиков в Ковалевке, где местный "Колос" принимал "Александрию". Команды решают разные турнирные задачи, но это не означало, что хозяева будут сдаваться без боя.

Подопечные Поздеева две игры в 2025 году проиграли. Безусловно, такие результаты не устраивали никого в клубе, поэтому на эту игру "Колос" выходил с желанием реабилитироваться за предыдущие неудачи. "Александрия" в прошлом туре хоть и разгромно уступила "Шахтеру“, но большую часть матча играла достойно.

В начале встречи было много борьбы, а вот конструктива не хватало. На десятой минуте с помощью VAR просматривали эпизод с борьбой Демченко и Безерры, но пенальти в ворота "Колоса" все же не назначили. До заключительной трети поля мяч почти не доходил. Ковалевцам вообще не удавалось отдать две-три точные передачи подряд. Очень много ошибались футболисты обеих команд. К сожалению, футбола в первой половине тайма не было. Медленный темп матча был на пользу хозяевам, ведь до игры они не считались фаворитами.

В конце тайма гости активизировались и смогли открыть счет. Цара с левого фланга прострелил в центр штрафной на свободного Шепелева, который в касание переправил мяч в ворота - 0:1. Перед самым перерывом мог забивать Цара, но попал в штангу. У "Колоса" до перерыва моментов не было вообще.

Сразу после перерыва еще один момент был у "Александрии", но Цара не смог переиграть Пахолюка. По счету подопечные Ротаня играли уверенно. А ковалевцы свои одиночные атаки не могли довести до логического завершения. На 64-й минуте со штрафного пробивал Ррапай, но прямо в руки Ермакова. Это был первый удар в створ ворот в исполнении футболистов "Колоса". На 73-й минуте наконец-то дождались момента у хозяев, но Боливар головой пробил мимо ворот.

В итоге, важнейшая победа для "Александрии". Третье поражение подряд для "Колоса". Возможно, стоит принимать кардинальные решения руководству "Колоса"?

Vbet Лига. 20-й тур

"Колос" - "Александрия" 0:1

Голы: Шепелев (42)

"Колос": Пахолюк - Козик (Поправка, 86), Красничи, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Гагно, Третьяков (Р. Кузык, 77), Ррапай (Ковталюк, 66), Алефиренко - Боливар

"Александрия": Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампос, Скорко (Копына, 79) - Калюжный, Шепелев (Ващенко, 89), Мишнев (Козак, 74), Теди Цара (Матеус, 79), Безерра - Филиппов (Кулаков, 79)