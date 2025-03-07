Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я хочу быть лидером". Бражко оценил перспективы капитанства в Динамо
Молодой хавбек стремится вести за собой команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко оценил свои перспективы капитанства в команде.
"Конечно, я хочу быть лидером и хочу вести за собой команду. Но сейчас, видимо, на это влияет мой возраст, потому что в команде есть и Ярмоленко, и Буяльский. Много взрослых и более опытных игроков, которые ведут за собой команду. Иногда я хочу быть капитаном, брать на себя эту ответственность, хочу быть лидером, но для этого нужно время, опыт и, думаю, иметь способность сохранять спокойствие во время матча".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее Бражко рассказал о том, кто из действующих игроков "Динамо" для него является примером.
Популярное сейчас
- Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Шахтер делает подарок Динамо, победа Полесья, а Довбик и Яремчук без голов. Главные новости за 6 марта
- На следующей неделе. Зеленский анонсировал встречу Украины и США в Саудовской Аравии
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ