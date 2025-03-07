"Я хочу быть лидером". Бражко оценил перспективы капитанства в Динамо

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко оценил свои перспективы капитанства в команде.

"Конечно, я хочу быть лидером и хочу вести за собой команду. Но сейчас, видимо, на это влияет мой возраст, потому что в команде есть и Ярмоленко, и Буяльский. Много взрослых и более опытных игроков, которые ведут за собой команду. Иногда я хочу быть капитаном, брать на себя эту ответственность, хочу быть лидером, но для этого нужно время, опыт и, думаю, иметь способность сохранять спокойствие во время матча".