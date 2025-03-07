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"Я хочу быть лидером". Бражко оценил перспективы капитанства в Динамо

Премьер-лига

Молодой хавбек стремится вести за собой команду

"Я хочу быть лидером". Бражко оценил перспективы капитанства в Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко оценил свои перспективы капитанства в команде.

"Конечно, я хочу быть лидером и хочу вести за собой команду. Но сейчас, видимо, на это влияет мой возраст, потому что в команде есть и Ярмоленко, и Буяльский. Много взрослых и более опытных игроков, которые ведут за собой команду. Иногда я хочу быть капитаном, брать на себя эту ответственность, хочу быть лидером, но для этого нужно время, опыт и, думаю, иметь способность сохранять спокойствие во время матча".

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Ранее Бражко рассказал о том, кто из действующих игроков "Динамо" для него является примером.

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Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
GG.Спорт
Опубликовал: Андрей Журба
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