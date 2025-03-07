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Хавбек ЛНЗ: Фарт был на стороне Динамо. Мы не выполнили тренерскую установку

Премьер-лига

Немного не дотерпели

Хавбек ЛНЗ: Фарт был на стороне Динамо. Мы не выполнили тренерскую установку

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Полузащитник ЛНЗ Геннадий Пасич считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 20-го тура чемпионата Украины против "Динамо" (1:2).

"Фарт был на стороне гостей. Согласен, в первом тайме они действовали лучше и могли забить больше, чем один мяч. А все потому, что мы не выполнили тренерскую установку. Ведь планировали высоко прессинговать, дорожить мячом, компактно действовать на флангах. Однако, видимо, из-за чрезмерного волнения спешили, били куда ни попадя, и атаки снова накатывались на наши ворота.

Перерыв пошел на пользу. Наш наставник Роман Григорчук указал на ошибки, попросил успокоиться, несколько тактически перестроились. Конечно, добавил уверенности и быстрый гол и главное, что мы добились перелома. Знаете, ничто не предвещало такой развязки. Я был убежден, что дотерпим и ничью не упустим. Но фортуна улыбнулась динамовцам. Самое обидное, что удар у Бражко получился какой-то корявый, но мяч от нашего игрока срикошетил в ворота. Несчастный случай, мы не заслуживали поражения", - считает Пасич.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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