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Хавбек ЛНЗ: Фарт был на стороне Динамо. Мы не выполнили тренерскую установку
Немного не дотерпели
Фото: ФК ЛНЗ
Полузащитник ЛНЗ Геннадий Пасич считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 20-го тура чемпионата Украины против "Динамо" (1:2).
"Фарт был на стороне гостей. Согласен, в первом тайме они действовали лучше и могли забить больше, чем один мяч. А все потому, что мы не выполнили тренерскую установку. Ведь планировали высоко прессинговать, дорожить мячом, компактно действовать на флангах. Однако, видимо, из-за чрезмерного волнения спешили, били куда ни попадя, и атаки снова накатывались на наши ворота.
Перерыв пошел на пользу. Наш наставник Роман Григорчук указал на ошибки, попросил успокоиться, несколько тактически перестроились. Конечно, добавил уверенности и быстрый гол и главное, что мы добились перелома. Знаете, ничто не предвещало такой развязки. Я был убежден, что дотерпим и ничью не упустим. Но фортуна улыбнулась динамовцам. Самое обидное, что удар у Бражко получился какой-то корявый, но мяч от нашего игрока срикошетил в ворота. Несчастный случай, мы не заслуживали поражения", - считает Пасич.
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