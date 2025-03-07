Ингулец – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Команды по-разному начали вторую половину сезона. "Ингулец", несмотря на кадровые потери зимой, дал бой "Полессью" и неожиданно обыграл "Кривбасс". Команда по-прежнему последняя, ​​но ее положение не выглядит совершенно безнадежным.

"Рух" после зимней паузы дважды проиграл "ЛНЗ" и "Заре" и находится на 9-й позиции с небольшим гандикапом перед зоной вылета. Львовянам срочно нужно набирать очки во избежание борьбы за выживание на финише сезона.

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Поединок двадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Рух" состоится в субботу, 8 марта 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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