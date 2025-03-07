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Колос против Александрии: стартовые составы команд на матч УПЛ
Игра начнется в 15:30
fco.com.ua
В пятницу, 7 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Колос" примет "Александрию". Обе команды уже определились со стартовыми составами на игру.
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Гагно, Алефиренко, Ррапай, Третьяков, Боливар,
Запасные: Горох, Мысак, Поправка, Шершень, Бойко, Криворучко, Теллес, Безручук, Денисенко, Кузык, Ковталюк,
"Александрия": Ермаков, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Скорко, Мартынюк, Кампос, Теди Цара, Шабанов, Безерра,
Запасные: Долгий, Кулаков, Тео Ндика, Логинов, Ващенко, Копина, Черныш, Матеус, Козак, Макаренко.
Поединок начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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