Известно, сколько клубы УПЛ потратили на зарплаты футболистов в 2023 году

УЕФА выпустил большой отчет по вопросам финансов и инвестиционного ландшафта, основанный на аудите 745 клубов из высших лиг 55 ассоциаций.

Клубы украинской Премьер-лиги в 2023 году заработали 100 млн евро (на 16% меньше, чем в 2022). Из них - 61.6 млн евро это поступления от УЕФА, 18 млн - от спонсоров и коммерции, 3.8 млн - продажа билетов и 16.2 млн - другие поступления.

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На зарплаты представители УПЛ потратили 88 млн евро - это 22-й показатель в Европе. 107% доходов идет на зарплаты и амортизацию. За 2023-й год трансферное сальдо клубов чемпионата Украины составило +98 млн евро - это третий показатель в Европе. Шесть клубов УПЛ имеют отрицательный собственный капитал.