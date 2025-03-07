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Шастал поймал Кожухаря. Левый берег забил гол Вересу с центра поля

Премьер-лига
Обновлено

Гости сорят сегодня индивидуальными ошибками

Шастал поймал Кожухаря. Левый берег забил гол Вересу с центра поля

Фото: ФК Лівий Берег

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Левого Берега" Дмитрий Шастал увеличил преимущество своего клуба в домашнем матче с "Вересом" в 20-м туре чемпионата Украины. "Аисты" ведут уже со счетом 2:0.

Голкипер ровенского клуба Андрей Кожухар далеко вышел из рамки собственных ворот, ошибся с передачей, чем соперник непременно и воспользовался, закинув мяч в сетку чуть ли не с центра поля.

Стоит отметить, что Шастал забивает уже во втором подряд поединке в рамках УПЛ.

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