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Шастал поймал Кожухаря. Левый берег забил гол Вересу с центра поля
Гости сорят сегодня индивидуальными ошибками
Фото: ФК Лівий Берег
Полузащитник "Левого Берега" Дмитрий Шастал увеличил преимущество своего клуба в домашнем матче с "Вересом" в 20-м туре чемпионата Украины. "Аисты" ведут уже со счетом 2:0.
Голкипер ровенского клуба Андрей Кожухар далеко вышел из рамки собственных ворот, ошибся с передачей, чем соперник непременно и воспользовался, закинув мяч в сетку чуть ли не с центра поля.
Стоит отметить, что Шастал забивает уже во втором подряд поединке в рамках УПЛ.
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