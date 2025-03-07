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Егор Твердохлиб: путь восходящей звезды украинского футбола
От первых шагов на поле до признания в Премьер-лиге и перспектив в национальной сборной
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В мире футбола есть игроки, чьи истории вдохновляют и вызывают восхищение. И как правило все лавры себе забирают футболисты из топ-5 европейских чемпионатов. Но что в этот момент происходит с нашими ребятами? Безусловно, такие игроки, как Трубин, Довбик, Забарный закрепились в своих командах за рубежом и чувствуют себя уверенно. При этом в нашем родном чемпионате остаются игроки, которые не дотягивают до уровня условных "Челси" или "Борнмута", но и в УПЛ уже многих превосходят по классу.
Одним из таких футболистов является Егор Твердохлиб — молодой полузащитник, чья карьера стремительно развивается, привлекая внимание болельщиков и экспертов. Его путь от молодежных команд до УПЛ не был прост и заслуживает внимания. Последнее время мы все чаще слышим об Твердохлибе, так как он привлекает своей зрелищной игрой и безусловной стабильностью. Чтобы лучше узнать Егора нужно окунуться в самый расцвет его карьеры, когда он только принимал решение о своей первой футбольной тренировке.
Начало карьеры и юношеские команды
Егор родился в Боровой (Киевская область), а потому начал свой путь в футболе в "Динамо". Это и был его первый серьезный шаг в карьере, так как в академии он получил ту самую базу и понимание игры, которое должно быть у настоящих профессиональных игроков. Но в молодежной команде "Динамо" Его побыл недолго, а именно сезон 2013/2014. Далее его выбор пал на "Чайку" из Вышгорода. Там молодой талант играл аж до 2018 года, где выступал в чемпионате Киева и ДЮФЛУ. После усердной работы в составе молодежки Егор пошел на повышение и следующий сезон уже отыграл в любительской лиге. Также в списке команд Твердохлиба находится "Атлет", но поиграл он там недолго, так как уже в 2020 году он дебютировал в Первой лиге Украины.
Опыт выступлений за любителей и НУФВСУ дал возможность игроку быстро адаптироваться во взрослом футболе. Уже в феврале 2020 года Твердохлиб подписал свой первый контракт с командой "Горняк-Спорт". И сразу же случился его дебют, где он вышел в основном составе против "Ингульца". Тот матч команда Егора проиграла, а сам он отличился желтой карточкой, которую получил на 37-й минуте. Весь матч у Твердохлиба сыграть не вышло, так как тренер заменил его на 64-й минуте. Вообщем и целом дебют во взрослом футболе можно считать удачным.
По истечению контракта Твердохлиб перешел в "Минай" как свободный агент. Вот здесь и началось его строение, как профессионального игрока в УПЛ. На поле Егор провел почти 2500 минут, за которые весьма неплохо себя зарекомендовал. Статистика как для дебютного сезона неплохая, ведь было забито пять голов и отдано две передачи. Своими выступлениями на достойном уровне Егор обратил на себя внимание скаутов, которые долгое время следили за ним. И уже в следующем сезоне он получил предложение от "Кривбасса", которому не смог отказать. Цена трансфера составили 300 тысяч евро, что является приемлемым ценником в наше время. Именно здесь Твердохлиб раскрылся в полной мере, став ключевым игроком команды. Его вклад в игру "Кривбасса" был отмечен болельщиками и экспертами, а статистические показатели подтверждают его эффективность на поле.
Главный тренер команды, Юрий Вернидуб, лично заинтересовался игроком и дал ему уверенность в своих силах. "Он дал мне уверенность, что рассчитывает на меня. Возможно, это и сыграло ключевую роль в том, что я оказался в "Кривбассе", — отметил Твердохлиб
Статистические показатели и уникальные качества
Сразу же стоит отметить то, что Егор является командным игроком, что он подтвердил в недавнем интервью. "Мне более важно, на каком месте будет "Кривбасс" в таблице УПЛ, чем бомбардирская гонка" – заявил Егор.
А по турнирной таблице бомбардиров действительно все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|11 (1)
|18
|0.61
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 18 0.61
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|10 (2)
|18
|0.56
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 18 0.56
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|10 (0)
|19
|0.53
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 19 0.53
|4
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|9 (1)
|18
|0.50
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 18 0.50
|5
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|8 (1)
|19
|0.42
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 19 0.42
|5
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|8 (0)
|14
|0.57
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 14 0.57
|7
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|20
|0.35
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 20 0.35
|8
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|20
|0.30
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 20 0.30
|8
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|6 (0)
|19
|0.32
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 19 0.32
|10
|Ярослав Карабин
|Рух
|5 (1)
|19
|0.26
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 19 0.26
Если не брать в учет сезон 2023/2024, где Егор сыграл только семь игр и отметился одним забитым голом, то сейчас он уверенно занимает четвертое место, которое делит с Бондаренко из "Шахтера". Будучи номинальным полузащитником – он совершил 10 результативных действий за 13 игр текущего сезона. Единственное, что останавливает Егора – это недавнее повреждение, после которого он не мог играть определенное время. А вот против "Шахтера" Твердохлиб уже вышел на замену на 74-й минуте и помог своей команде удержать счет ничейным, тем самым закрепиться на пятом месте в УПЛ.
Однако его вклад не ограничивается только этими показателями. Твердохлеб известен высокой точностью передач, которая составляет около 85%, и успешными отборами мяча с показателем 65%. Его способность контролировать темп игры и принимать быстрые решения делает его уникальным полузащитником, способным влиять на исход матчей.
Егор Твердохлеб — это игрок, который сочетает в себе футбольный интеллект и техническое мастерство. И первое очень важно, так как футбол – это не просто попинать мяч и быстро побегать. Есть всем известный пример – Михаил Мудрик, который явно уступает в этом показателе большинству игроков в своей лиге. Но при этом украинец быстро бегает, но это не марафон и здесь нужно включать голову. Егор в этом плане хорош и на поле он действует как связующее звено между обороной и атакой. Полузащитник здорово отбирает мяч, контролирует темп игры и создает голевые моменты у ворот соперника.
Анализ технических и тактических характеристик
Одной из ключевых особенностей Твердохлеба является его универсальность. Он способен играть как в роли ЦАП (центральный атакующий полузащитник), так и глубже, ближе к опорной зоне. В матчах "Кривбасса" он нередко берет на себя функции разгоняющего атакующего полузащитника, но при этом выполняет большой объем работы в обороне.
Одной из сильных сторон футболиста выступает точна передача. Показатель достигает 86%, что для УПЛ является весомым аргументом. Это один из лучших показателей среди центральных полузащитников в Премьер-лиге. Особенность заключается в том, что Егор владеет не только короткими передачами, которыми он разгоняет атаки, но и делает острые переводы на фланги.
Несмотря на свой атакующий потенциал и амбиции Твердохлиб показывает надежность в разрушении атак соперника. Егор не особо боится единоборств в центре поля и с легкостью вступает в борьбу. Процент успешных отборов не идеален, но тем не менее достигает порядка 70%. Каждый полузащитник должен обладать высокой выносливостью для того, чтобы надежно держать центр поля все 90 минут. Твердохлиб способен держать высокий темп на протяжении всего матча и при этом не выпадает из командного рисунка.
Достижения
За последний год имя Егора Твердохлеба все чаще звучит в футбольных кругах. Уже на регулярной основе мы слышим о полузащитнике не только от болельщиков, но и от футбольных экспертов. Юрий Вернидуб заявил: "Твердохлиб – один из лидеров нашей команды. По объему работы на протяжении игры он всегда на первом месте. Он выполняет очень много работы, в том числе и беговой".
Егор больше думает о командных успехах, нежели о персональных регалиях. "Кривбасс" не без помощи игрока добился небывалых высот в сезоне 2023/2024 и стал бронзовым призером УПЛ. Третье место в Премьер-лиге дало возможность команде проявить себя на евроарене.
Но что с персональными наградами? Ведь таблица бомбардиров говорит о том, что полузащитник неплохо справляется с поставленной задачей. Таким образом Егор становился лучшим игроком месяца в УПЛ дважды (ноябрь 2024 и декабрь 2024). При этом игрок был в номинантах на звание лучшего полузащитника сезона, а это означает, что Вернидуб прав и Твердохлиб оказывает сильное влияние на игру "Кривбасса".
"Хочу, чтобы Твердохлиб боролся за звание лучшего бомбардира УПЛ" – с таким заявлением выступил главный тренер "Кривбасса".
Перспективы в сборной Украины
Учитывая текущую форму и статистику, вопрос о вызове Твердохлеба в национальную сборную становится все более актуальным. На позиции центрального полузащитника в сборной Украины конкуренция традиционно высока. Здесь есть такие игроки как Георгий Судаков, Александр Зинченко и Николай Шапаренко.
Если объективно смотреть на вещи, то не все так плохо, как может показаться. Зинченко далеко не основной игрок своей команды и чаще смотрит футбол со скамейки запасных. Да и несмотря на свою номинальную позицию чаще играет как ЛЗ (левый защитник), но и даже там Артета больше доверяет 17-и летним игрокам. Что касается Шапаренко, то по персональным характеристикам и самоотдаче Егор выглядит куда интересней. Единственным и пожалуй главным конкурентов выступает Георгий Судаков. Именно он является железным ЦАП сборной Украины и вряд ли у Твердохлиба получится выбить его из основного состава.
Однако уникальные качества и прогресс Егора позволяют предположить, что он способен выдержать конкуренцию и принести пользу национальной команде. Но теперь стоит понять желание Сергея Реброва, а хочет ли главный тренер подтягивать ребят в сборную не из первой тройки УПЛ? Здесь также стоит учесть непостоянство в тактических расстановках от главного тренера. До недавних пор Ребров не мог определиться и от матча к матчу выводил команду в новой схеме. Что естественно не сказалось позитивно на результатах сборной.
Вопрос вызова в сборную Украины неизбежно связан с конкуренцией. Позиция центрального полузащитника в сборной всегда была одной из самых насыщенных. Ребров чаще доверяет футболистам, которые выступает за рубежом или же это могут быть основные игроки "Динамо" и "Шахтера". И здесь нельзя не согласиться с данным решением, виду того, что уже был прецедент в сборной, когда вызвали Ивана Калюжного (из "Александрии"). Полузащитник провел одну игру и следующая уже была под вопросом. Проблема заключалась в физической форме игрока, так как футболисты в УПЛ без еврокубков не привыкли играть на третий день. Соответственно перед тренером стала непростая задача, вроде и футболист в заявке есть, но и использовать его не получается из-за усталости.
Пример с Калюжным поучительный и возможно влияет на дальнейшие решения тренера. По правде говоря болельщикам хотелось бы видеть новые лица в сборной. Так как они следят и поддерживают парней в родном УПЛ и надеяться, что игроки будут сиять за национальную команду.
Учитывая тактическую гибкость, высокую точность передач и баланс между атакующими и оборонительными действиями Егор Твердохлиб заслуживает вызова в сборную. Безусловно может сказаться недостаток опыта на международной арене, но никто не говорит про основной состав. Все начинается с малого и учитывая возраст и теперешние кондиции – полузащитник смело может усилить игру сборной своим выходом на замену в районе 60-70 минуты.
Сюда же можно добавить отсутствие стабильных матчей против серьезных соперников и непонимание как играть против топ игроков из европейских чемпионатов. Но это все приходит с опытом и сейчас именно то время, когда следует его получать.
Путь Егора Твердохлеба — это пример целеустремленности и постоянного стремления к совершенствованию. От юношеских команд до лидерства в "Кривбассе" он прошел через множество испытаний, каждое из которых закаляло его как профессионала. Сегодня все чаще звучит предложение от болельщиков и экспертов о вызове Егора в сборную Украины. Если Егор продолжит двигаться с теми же темпами и в том же направлении – у него есть все шансы попасть в одну из следующих заявок Сергея Реброва. Будущее Твердохлеба — это вопрос не "если", а "когда". И, судя по всему, его время уже близко.
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