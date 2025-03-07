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Черноморец не смог в прошлой игре УПЛ использовать 10 игроков

Премьер-лига

Очередные кадровые проблемы "моряков"

Черноморец не смог в прошлой игре УПЛ использовать 10 игроков

Чорноморець

Новина українською

Вчера, 6 марта, "Черноморец" на выезде потерпел поражение от "Полесья" (1:3) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

По информации Sport.ua, в этой игре тренерский штаб одесского клуба не смог задействовать сразу десять футболистов.

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Из-за вирусной болезни из строя выбыли Ярослав Кисель, Богдан Билошевский, Илья Шевцов и Алексей Хобленко, а также по-прежнему восстанавливаются после травм Артем Присяжнюк, Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько.

Также не могли помочь "Черноморцу" арендованные у "Полесья" Богдан Панчишин и Эмиль Мустафаев из-за условия договора между клубами.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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