Черноморец не смог в прошлой игре УПЛ использовать 10 игроков

Вчера, 6 марта, "Черноморец" на выезде потерпел поражение от "Полесья" (1:3) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

По информации Sport.ua, в этой игре тренерский штаб одесского клуба не смог задействовать сразу десять футболистов.



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Из-за вирусной болезни из строя выбыли Ярослав Кисель, Богдан Билошевский, Илья Шевцов и Алексей Хобленко, а также по-прежнему восстанавливаются после травм Артем Присяжнюк, Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько.

Также не могли помочь "Черноморцу" арендованные у "Полесья" Богдан Панчишин и Эмиль Мустафаев из-за условия договора между клубами.