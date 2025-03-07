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Игроки Полесья не получат премию за победу над Черноморцем. В чем причина?

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Бонуса не будет

Игроки Полесья не получат премию за победу над Черноморцем. В чем причина?

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Игроки "Полесья" не получат премиальные за победу над "Черноморцем" (3:1) в 20-м туре УПЛ. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, президент житомирского клуба Геннадий Буткевич принял решение со второй части сезона премировать команду только за успехи над соперниками из топ-8. А одесский клуб к этой группе не относится.

Что касается суммы премиальных, то за победу на команду выделяется 15 000 долларов, что в среднем 650 долларов на игрока.

Напомним, на данный момент "Полесье" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка. Свой следующий матч подопечные Имада Ашура сыграют 11 марта против "Вереса".

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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