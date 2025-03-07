За ошибки аисты не простили. Левый Берег - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча

"Левый Берег" переиграл "Верес" в поединке 20-го тура чемпионата Украины.

Три очка в копилку столичного клуба принесли автогол Семена Вовченко и красивый забитый мяч Дмитрия Шастала после удара с центра поля.

Стоит отметить, что это четвертая победа "Левого Берега" в последних пяти встречах в рамках УПЛ.

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Vbet Лига. 20-й тур

"Левый Берег" - "Верес" 2:0

Голы: Вовченко (11, автогол), Шастал (59)