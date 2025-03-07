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Не зря подписали. Шепелев открыл счет в матче Колос - Александрия. ВИДЕО
Гости забили в конце первого тайма
Фото: ФК Олександрія
В 20-м туре УПЛ "Колос" принимает "Александрию".
В первом тайме команды не радовали яркой игрой и моментами, но на 42-й минуте "Александрия" открыла счет.
После прострела с фланга защитники "Колоса" на 11 метрах забыли Шепелева, который и поразил ворота. 1:0 для команды Ротаня.
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