Не зря подписали. Шепелев открыл счет в матче Колос - Александрия. ВИДЕО

В 20-м туре УПЛ "Колос" принимает "Александрию".

В первом тайме команды не радовали яркой игрой и моментами, но на 42-й минуте "Александрия" открыла счет.

После прострела с фланга защитники "Колоса" на 11 метрах забыли Шепелева, который и поразил ворота. 1:0 для команды Ротаня.