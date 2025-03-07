Бражко назвал топ-3 футболистов мира на его позиции

Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Владимир Бражко назвал собственную тройку лучших футболистов мира, которые играют на его позиции.

"Родри на первом месте. Из других опорников мне также нравится Деклан Райс из "Арсенала". Мне было очень сложно играть против Станислава Лоботки из "Наполи", несмотря на то, что он не моего роста. Мы играли против сборной Словакии. Он не очень быстрый, низкого роста, но он прекрасно открывается под мяч. Против таких футболистов трудно играть".