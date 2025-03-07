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"Были моменты", - Понедельник считает, что Кривбасс мог дожать Шахтер
Матч закончился вничью 1:1
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник криворожского "Кривбасса" Андрей Понедельник подвел итог матча 20-го тура с донецким "Шахтером",
– Как прокомментируешь в целом матч?
– Думаю, в большей степени результат закономерен. Хотя, имея несколько стопроцентных моментов, мы могли дожать соперника. В общем, наша команда довольна тем, что мы прервали неприятную серию. Будем двигаться вперед и побеждать.
– Как считаешь, сегодня удалось реабилитироваться за предварительные результаты?
– Считаю, это решать нашим болельщикам и аналитикам. Мы стараемся выполнять свою работу и добиваться поставленных целей. А решать справляемся ли мы со своей работой или нет – это уже не наше дело.
– За счет чего удалось сдержать давление соперника?
– За счет желания и силы воли. Мы не уступали, атаковали и имели свои моменты, не сидели только в обороне, а выбегали в контратаки. В защите в большей степени справились. В атаке тоже были хорошие моменты, однако, к сожалению, не забили еще.
– Мендозу поздравили с дебютным голом?
– Конечно, это его дебютный старт и гол за нашу команду. Он хороший игрок. Желаем ему только дальше развиваться, забивать голы и помогать Кривбассу.
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