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Тонкий намек? Александр Петраков присутствует на матче Колос - Александрия

Премьер-лига

Колос ужасно начал весеннюю часть сезона

Тонкий намек? Александр Петраков присутствует на матче Колос - Александрия

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 20-м туре УПЛ "Колос" принимает "Александрию" и счет к перерыву 1:0 в пользу команды Руслана Ротаня.

Интересно, что на трибунах стадиона в Ковалевке был замечен экс-тренер сборной Украины Александр Петраков, который с середины октября находится без работы после своего увольнения из сборной Армении.

Отметим, что "Колос" катастрофично начал весеннюю часть сезона, проиграв два матча и сейчас проигрывает и третий. Команда находится на 12-м месте в таблице.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Колос" - "Александрия".

Тонкий намек? Александр Петраков присутствует на матче Колос - Александрия - изображение 1
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