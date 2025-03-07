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Есть неожиданности. Известны стартовые составы на матч Заря - Оболонь

Премьер-лига

Матч начнется в 18:00

Есть неожиданности. Известны стартовые составы на матч Заря - Оболонь

instagram.com/zoryaluhansk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 20-го тура УПЛ "Заря" в Киеве примет "Оболонь".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Зари": Сапутин, Башич, Джордан, Попара, Тронтель, Яцик, Мичин, Жуниор, Слесар, Белоцерковец, Горбач

Запасные "Зари": Турбаевский, Мацапура, Эскинья, Кирюханцев, Василец, Вантух, Дришлюк, Кораблин, Маткевич, Супряга, Будковский

Стартовый состав "Оболони": Федоривский, Суханов, Карась, Приймак, Стасюк, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Ильин, Устименко

Запасные "Оболони": Рыбка, Грисьо, Прокопенко, Ломницкий, Дубко, Курко, Мороз, Слободян, Теслюк, Юшко, Корх, Мороз

Интересно, что основной форвард "Зари" Филипп Будковский остался в запасе, а в стартовом составе выйдет Игорь Горбач.

А вот у "Оболони" не оказалось в заявке молодого кипера Марченко, который играл в двух весенних матчах команды. Сегодня место в воротах "пивоваров" займет Федоривский.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Заря" - "Оболонь".

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