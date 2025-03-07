Пушич: Динамо повезло в последнем матче, судьба чемпионства остается в их руках

Главный тренер " Шахтера" Марино Пушич после ничьей с "Кривбассом" (1:1)в 20-м туре УПЛ заявил, что "Динамо" остаётся фаворитом в чемпионской гонке.

"Ничего не изменилось, Динамо остается фаворитом. Они лидируют, они в качестве фаворита остаются и дальше, а нам остается играть в свой футбол. Первое место в их руках, а мы должны догонять.

Это наша задача – догнать их. Конечно, "Динамо" фаворит, особенно с учетом такого матча, где они забивают в конце с автоголом соперника. Им повезло в последнем матче, но это необходимо в современном футболе", – сказал Пушич.