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Пушич: Динамо повезло в последнем матче, судьба чемпионства остается в их руках

Премьер-лига

Горнякам остается догонять

Пушич: Динамо повезло в последнем матче, судьба чемпионства остается в их руках

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после ничьей с "Кривбассом" (1:1)в 20-м туре УПЛ заявил, что "Динамо" остаётся фаворитом в чемпионской гонке.

"Ничего не изменилось, Динамо остается фаворитом. Они лидируют, они в качестве фаворита остаются и дальше, а нам остается играть в свой футбол. Первое место в их руках, а мы должны догонять.

Это наша задача – догнать их. Конечно, "Динамо" фаворит, особенно с учетом такого матча, где они забивают в конце с автоголом соперника. Им повезло в последнем матче, но это необходимо в современном футболе", – сказал Пушич.

Напомним, что на данный момент киевляне опережают "горняков" на 10 очков при матче в запасе у Шахтера.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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