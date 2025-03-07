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Пушич: Динамо повезло в последнем матче, судьба чемпионства остается в их руках
Горнякам остается догонять
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "
"Ничего не изменилось, Динамо остается фаворитом. Они лидируют, они в качестве фаворита остаются и дальше, а нам остается играть в свой футбол. Первое место в их руках, а мы должны догонять.
Это наша задача – догнать их. Конечно, "Динамо" фаворит, особенно с учетом такого матча, где они забивают в конце с автоголом соперника. Им повезло в последнем матче, но это необходимо в современном футболе", – сказал Пушич.
Напомним, что на данный момент киевляне опережают "горняков" на 10 очков при матче в запасе у Шахтера.
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